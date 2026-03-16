إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام .. وموعد عودة العمل

يهتم المواطنون بالبحث عن إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 بعد إعلان البنك المركزي المصري رسميًا تفاصيل الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك بالتزامن مع استعداد المواطنين لإنهاء معاملاتهم المصرفية قبل بدء العطلة الرسمية.

موعد إجازة عيد الفطر

وقد أعلن البنك المركزى المصرى عن أيام إجازة عيد الفطر للبنوك 2026، وذلك لاتاحة الفرصة للعاملين للاحتفال بعيد الفطر للعام الهجرى 1447هـ.



وجاء في الـبيان الرسمى، أن إجازة عيد الفطر للبنوك تصل إلي 5 أيام، ستبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 24 مارس 2026.

وأوضح المركزى أن القرار يأتى فى إطار حرص البنك على إتاحة الفرصة أمام العاملين بالقطاع المصرفى للاحتفال بهذه المناسبة الدينية المباركة.

تحل إجازة عيد الفطر 2026 فى مصر منذ يوم الخميس 19 مارس، وتستمر حتى يوم الاثنين 24 مارس، وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، فإن إجازة عيد الفطر ستكون مدفوعة الأجر، وتشمل العاملين فى:

الوزارات والمصالح الحكومية

- الهيئات العامة

- وحدات الإدارة المحلية

- شركات القطاع العام

- شركات قطاع الأعمال العام

ومن المقرر أن يتم استئناف العمل في جميع البنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026 حيث تعود الفروع إلى العمل بشكل طبيعي واستقبال الجمهور بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.