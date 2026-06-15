ترشيح درويش الأسيوطي وجار النبي الحلو لجائزة الدولة التقديرية في الآداب

أعلنت وزارة الثقافة وصول الأديبين درويش الأسيوطي وجار النبي الحلو إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية في الآداب، إحدى أرفع الجوائز الثقافية التي تمنحها الدولة المصرية تقديرًا للإسهامات الإبداعية والفكرية المتميزة في المجال الأدبي.

ويأتي ترشيح الأديبين تتويجًا لمسيرة إبداعية طويلة وحافلة بالعطاء، أسهما خلالها في إثراء الحركة الأدبية والثقافية المصرية والعربية عبر أعمال متنوعة تركت أثرًا واضحًا لدى القراء والنقاد، ورسخت مكانتهما بين أبرز الأصوات الأدبية المعاصرة.

ويُعد درويش الأسيوطي من الأسماء البارزة في المشهد الثقافي المصري، حيث قدم العديد من الأعمال الأدبية التي عكست اهتمامه بقضايا الإنسان والمجتمع، فيما يمثل جار النبي الحلو أحد الأصوات الأدبية المهمة التي أسهمت بإنتاجها الإبداعي في دعم الحركة الثقافية وتعزيز حضور الأدب المصري.

وتُمنح جائزة الدولة التقديرية سنويًا للمبدعين الذين قدموا إسهامات مؤثرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، تقديرًا لما حققوه من إنجازات أسهمت في خدمة الثقافة المصرية وترسيخ قيم الإبداع والتنوير.

ويحظى المرشحان بتقدير واسع داخل الأوساط الأدبية والثقافية، في ظل ما قدماه من أعمال شكلت إضافة نوعية للمكتبة العربية وأسهمت في دعم مسيرة الأدب والفكر على مدار عقود.