مفاجأة.. لماذا لوّح حكم مباراة الأهلي والترجي بالبطاقة الحمراء بعد اللقاء؟

أثار الحكم السنغالي عيسى سي حالة من الجدل بعد نهاية مواجهة الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بسبب تصرف لافت قام به عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة.

وشهد اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادي العقربي في تونس خسارة الأهلي بهدف دون رد، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية بين الفريقين.

نتيجة مباراة الأهلي والترجي

جاء هدف الترجي بعد احتساب ركلة جزاء أثارت جدلاً واسعاً بين لاعبي الفريق المصري والجهاز الفني.

الحكم لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد قبل اتخاذ القرار، حيث أشار إلى وجود لمسة يد على مدافع الأهلي محمد هاني داخل منطقة الجزاء، ليمنح الترجي فرصة التسجيل من ركلة جزاء، وهو القرار الذي قوبل باعتراضات من لاعبي الأهلي الذين حاولوا مناقشة الحكم حول اللقطة التحكيمية.

وسجل محمد أمين توغاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وسيقام لقاء العودة على استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل دون حضور جماهيري تنفيذا للعقوبة المفروضة عليه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بالمنع جماهيره من حضور مباراتين مع تغريمه 60 ألف دولار بسبب ما بدر منها أمام ضيفه الجيش الملكي المغربي في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة.

ماذا فعل حكم مباراة الأهلى والترجي؟

مع انتهاء المباراة، حدثت اللقطة التي أثارت جدلاً كبيراً، إذ توجه الحكم إلى دائرة منتصف الملعب وأخرج البطاقة الحمراء ولوّح بها بشكل واضح، في تصرف فُسِّر على أنه رسالة تحذير قوية بعد الاحتجاجات التي حدثت خلال اللقاء.

هذا المشهد دفع كثيرين للتساؤل عن سبب إشهار البطاقة بعد صافرة النهاية، وما إذا كان الحكم ينوي معاقبة أحد المسؤولين أو اللاعبين.

وبحسب ما تم تداوله، فإن تصرف الحكم جاء بعدما لاحظ اقتراب وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، من أجل التحدث معه بشأن قرارات التحكيم التي شهدها اللقاء، ما دفع الحكم إلى التلويح بالبطاقة الحمراء كتحذير واضح.

وفي تلك اللحظات، حاول بعض لاعبي الأهلي التوجه نحو الحكم للاعتراض، لكن مدير الكرة طلب منهم الابتعاد فوراً، خوفاً من تعرضهم لأي عقوبات أو بطاقات قد تؤثر على مشاركتهم في مواجهة الإياب المرتقبة.