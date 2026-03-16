احتفالية ليلة القدر بالجامع الازهر: عليكم بترديد هذا الدعاء فيها

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث، إن القلوب تتعلق وتتحرك مع هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، آملة في النيل من فضلها وثوابها، في مثل هذه الساعات من كل عام نتذكر ليلة القدر، ونتذكر سورة القدر انا ان لناه في ليلة القدر.

وأكد محمود الهواري، في كلمته باحتفالية ليلة القدر بالجامع الأزهر ، أن المؤمن السوي يتطلع إلى النهل من معين ليلة القدر، فهي ليلة يتعطش لها، وهاهم الصحابة الكرام، وما ادل على على ذلك من ما روي عن السيدة عائشة التي سالت النبي عن ليلة القدر وما يقال فيها فسالت النبي عن ما يقال في ليلة القدر فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

ولفت إلى أن على الجميع أن يحيي ليلة القدر والتذكر والتيل من ثواب هذه الليل عن طريق إحياء الذكرى العطرة، بقراءة القران والذكر والدعاء والقيام فكلها اعمال جليلة حث السرع الحنيف إلى إحيائها .

وأوضح أن إحياء ليلة القدر والمناسبات الدينية ، هو إحياء للأمة التي أحيت بالقرآن للكريم فقد نزل القرآن في هذه الليلة المباركة ، وبالتالي على الامة ان تتذكر منة الله على الأمة بالرسالة وبعثة النبي محمد ، فقد منا الله علينا ليخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور الدين والإسلام.

ونوه إلى أن ليلة القدر هي من الإيمان بالقضاء والقدر، فالأمة احوج ما تكون أن تحيي ليلة القدر الذي قدر الله فيها أقدار، موضحا أن الله أحيا الأمة بنزول الوحي إلى الأرض وأنزل كتابه في هذه الليلة المباركة، مؤكدا أن الله جعل أمة النبي في ختام الامم لتكون شاهدة على الأمم ، فواجب الأمة الآن أن تحدد مراد الله في نفسها بعد ان حدد الله مراده منها بنزول الوحي الإلهي على نبيه الكريم.

وشدد على أن إحياء ليلة القدر ينبغي أن يعيد الأمة إلى امتلاك القدر والقرار فيها، فعلى أبناء الأمة ان يغيروا اقدارهم بما ينفع الناس جميعا والأمن.