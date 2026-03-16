الآلاف يملأون الجامع الأزهر لإحياء ليلة القدر .. صور

انطلقت بالجامع الازهر احتفالية كبرى ، بمناسبة ليلة القدر الموافق السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك ، بحضور لفيف من قيادات وعلماء جامعة الأزهر الشريف وفي مقدمتهم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وتم نقلها مباشرة على التليفزيون والإذاعة المصرية، وتتضمن الاحتفالية كلمة للدكتور محمود الهواري الامين العام المساعد ، ثم ابتهالات للمبتهل حسام الأجاوي.

وشهد الجامع الأزهر، أجواء إيمانية مهيبة تعكس مكانة الجامع الأزهر كقبلةٍ للعلم والعبادة ووجهةٍ للمسلمين من مختلف دول العالم والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك، حيث حرص المصلون على اغتنام هذه الليالي المباركة من العشر الأواخر، رجاءً لنفحات الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

وأقبل المصلون على إحياء هذه الليالي المباركة من العشر الأواخر بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، في أجواء روحانية عامرة بالسكينة والخشوع، خاصة مع ما تحمله هذه الليالي من فضل عظيم ومكانة خاصة في نفوس المسلمين؛ إذ يحرص الكثيرون على المواظبة على الصلاة والقيام طلبًا لرضا الله تعالى وابتغاء مرضاته، حيث امتلأت أروقة الجامع الأزهر وساحاته بالمصلين الذين تضرعوا إلى الله تعالى سائلين عفوه ورضاه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر؛ بهدف تعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، إلى جانب إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.

