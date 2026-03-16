إيمان أيوب : الزواج أخّر نجوميتي الفنية

تحدثت الفنانة إيمان أيوب بصراحة عن تأثير حياتها الشخصية على مسيرتها الفنية، مؤكدة أن الزواج وتكوين أسرة كان لهما دور في تأخر وصولها إلى نجومية أكبر كانت تتمنى تحقيقها في وقت مبكر.

وأوضحت إيمان أيوب خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن زواجها من المنتج تامر مرسي كان محل اهتمام كبير من وسائل الإعلام في ذلك الوقت، خاصة مع اجتماع فنانة معروفة مع شخصية بارزة في مجال الإنتاج، وهو ما جعل كثيرين يتوقعون أن يشكل هذا التعاون دعمًا كبيرًا لمسيرتهما المهنية.

وأضافت أن هذه المرحلة شهدت تجربة إعلامية مهمة، حيث شاركت في إطلاق قناة فضائية متخصصة في شؤون المرأة، وكانت تجربة ناجحة في بدايتها، إذ تولت الإشراف على إدارتها وإنتاج برامجها، إلى جانب متابعتها لعمليات الإعداد والتصوير والمحتوى البرامجي بالكامل.

وأشارت إلى أنها تفرغت بشكل كبير لهذه التجربة، ما جعلها تكتسب خبرات متعددة في مجالات الإنتاج والإخراج والتصوير والمونتاج، مؤكدة أنها شاركت أيضًا في إخراج عدد من الكليبات الفنية.

كما تعاونت في بعض هذه الأعمال مع المخرج الراحل محمد سامي، الذي وصفته بالمخرج الكبير، مشيرة إلى أن هذه التجارب أضافت إليها الكثير على المستوى المهني، وساهمت في توسيع خبرتها داخل صناعة الإعلام والدراما.

واختتمت إيمان أيوب حديثها بالتأكيد على أن هذه التجارب المتنوعة، رغم ما شهدته من تحديات واختلافات مع بعض الشركاء، منحتها خبرة واسعة وجعلتها أكثر فهمًا لكل تفاصيل العمل الفني والإعلامي.

