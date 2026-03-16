الفنانة إيمان أيوب: هذا الدور كان نقطة التحول في حياتي الفنية

كشفت الفنانة إيمان أيوب عن أبرز المحطات في مسيرتها الفنية، مؤكدة أن مشاركتها في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية كان لها دور مهم في تشكيل تجربتها، إلا أن مسلسل حياة الجوهري يظل العمل الأبرز الذي شكل نقطة تحول حقيقية في مشوارها الفني.



وأوضحت إيمان أيوب خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا العمل تحديدًا منحها مساحة مختلفة لإظهار قدراتها التمثيلية، خاصة مع الوقوف أمام نجمة كبيرة بحجم يسرا، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما، وهو ما جعلها تشعر للمرة الأولى بأنها تتحمل مسؤولية أكبر على الشاشة.



وأضافت أن العمل مع هذه الأسماء الكبيرة منحها ثقة مختلفة في نفسها، مؤكدة أن التجربة جعلتها تشعر بأنها انتقلت إلى مرحلة فنية جديدة، وأن الجمهور بدأ يراها بشكل مختلف بعد هذا الدور.

وعن شخصيتها، أكدت إيمان أيوب أنها تميل إلى الصراحة الشديدة، لدرجة تجعلها أحيانًا تراجع نفسها بعد الحديث، قائلة إنها قد تبدو قاسية في بعض المواقف، لكنها لا تقصد الإيذاء بقدر ما تسعى إلى مصارحة من أمامها بالحقيقة.



وأشارت إلى أن صراحتها قد تدفعها أحيانًا إلى توجيه كلمات حادة لمن حولها، خاصة إذا شعرت أن الطرف الآخر يحتاج إلى “صدمة” توقظه من موقف معين، لافتة إلى أنها بطبيعتها لا تجيد المجاملات الزائدة، وتفضل المواجهة المباشرة مهما كانت النتائج.

