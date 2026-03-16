حياة الجوهري .. إيمان أيوب: الوقوف أمام يسرا منحني ثقة جديدة في نفسي

أكدت الفنانة إيمان أيوب أن مشاركتها في مسلسل حياة الجوهري كانت من أهم المحطات في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن العمل مع النجمة الكبيرة يسرا منحها خبرة وثقة مختلفة في أدائها أمام الكاميرا.

وقالت إيمان أيوب خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الوقوف أمام يسرا وكوكبة كبيرة من نجوم العمل كان بمثابة تجربة فنية ثرية، جعلتها تشعر بحجم المسؤولية على الشاشة، مؤكدة أن هذه التجربة ساهمت بشكل كبير في تطور أدائها الفني، وشجعتها على تقديم أدوار أكثر قوة وعمقًا.



وأضافت أن مشاركتها في المسلسل مثلت نقطة تحول حقيقية في مسيرتها، حيث شعرت بعده أن الجمهور بدأ يراها بشكل مختلف، وأنها أصبحت قادرة على تحمل أدوار أكبر وأكثر تأثيرًا.

وأوضحت إيمان أيوب أنها بطبيعتها شخصية صريحة للغاية، لافتة إلى أن صراحتها قد تبدو قاسية في بعض الأحيان، لكنها تفضل دائمًا المواجهة والوضوح بدلًا من المجاملات، مؤكدة أن هذه الصفة جزء من شخصيتها التي لا تستطيع تغييرها.

