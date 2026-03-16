أقل سعر في مصر.. 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية أو التقنية، أو من ناحية التصميمات الداخلية والخارجية، منها فئة الكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة سواء عالميًا ومحليًا.

جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وبسعر 709,900 جنيه.

إم جي ZS

زودت إم جي Zs بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 929,990 و 1,040,000 جنيه.

نيسان جوك

زودت نيسان جوك بناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، متصل بمحرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 115 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن متر، وتبدأ أسعار السيارة من 1,019,900 إلى 1,174,900 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

تأتي شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي أو تيربو، 4 سلندر، قادر على إنتاج قوة 111 أو145حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أتوماتيكي الاداء CVT، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 915 ألفا و 1,020,000 جنيه.

جيتور اكس 70 بلس

دعمت جيتور إكس 70 بلس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 156 حصانًا و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,160,000 جنيه.