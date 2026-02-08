قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«اختار البيئة الصالحة حواليك» .. رسالة نارية من أحمد شوبير لـ إمام عاشور
«الغندور»: بيراميدز يغلق صفقة توفيق محمد.. واللاعب يقترب من الأهلي في الصيف
«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام
من 20% إلى 50% نجاة.. هبة السويدي تكشف تطورًا تاريخيًا في علاج الحروق بمصر |تفاصيل
البرلمانية أميرة صابر توضح: بنك الأنسجة حق إنساني وفجوات قانون التبرع بالأعضاء تعطّل التطبيق|فيديو
أقل سعر دولار اليوم 8-2-2026
محافظ قنا: إحباط محاولة تهريب 42 ألف لتر مواد بترولية بأبوتشت |صور
«لن ننساكم».. الزمالك يُحيي الذكرى الـ 11 لجماهيره في «الدفاع الجوي»
مظاهرات عارمة.. شوارع أوروبا تتحوّل إلى ساحات تضامن مع غزة ضد خروقات إسرائيل
علامات تدل على حاجتك لزيارة الطبيب فورًا بسبب ألم البطن.. تعرّف عليها
قنصل الصين: العلاقات المصرية الصينية تمر بأزهى مراحلها التاريخية
اتحاد الكرة يُنهي الجدل: سفر حسام حسن سر غيابه عن دورات «الكاف برو» وليس طولان.. وموقفه في كأس العالم سليم
مواصفات جاك E30X .. بمحرك كهربائي وتصميم صغير

جاك E30X
جاك E30X
صبري طلبه

تقدم جاك الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها عالميًا، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم، والأداء، ومن أبرز هذه الاصدارات هي النسخة الكهربائية صغيرة الحجم من عائلة الهاتشباك، والتي تحمل اللقب E30X.

محرك وأداء سيارة جاك E30X

زودت جاك E30X بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 كيلوواط، أي ما يعادل تقريبًا 134 حصانًا، و175 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 150 كم/س.

جاك E30X

وتأتي السيارة ببطارية سعة 41 كيلوواط/ساعة أو 51.5 كيلوواط/ساعة، بمدى يتراوح بين 405 و505 كيلومترًا، ومدة شحن باستخدام الشاحن السريع تقدر بـ 30 دقيقة وذلك من 30% إلى 80%.

تجهيزات جاك E30X

تضم السيارة جاك E30X نظام صوتي ترفيهي، وشاشة لعرض الوسائط، مكيف هواء، نوافذ كهربائية التحكم، بالاضافة إلى حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

جاك E30X

كما تضم السيارة نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، نظام الثبات الإلكتروني ESC، نظام توزيع قوة الكبح الإلكتروني EBD، مساعد المكابح الهيدروليكي HBA.

زودت أيضًا السيارة بنظام التحكم في الجر TCS، كاميرا بزاوية رؤية 360 درجة، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، نظام المساعدة الديناميكي في الكبح CDP، و مقاعد الأطفال ISOFIX.

جاك E30X

أبعاد وتصميم السيارة جاك E30X

تنتمي السيارة جاك E30X إلى عائلة الهاتشباك صغيرة الحجم، مع مفهوم رباعي الأبواب ذات المقابض المخفية، بالاضافة إلى جنوط رياضية، وسقف باللون الأسود يختلف عن لون الطلاء الخارجي، ومصابيح شبه دائرية مع إضاءة نهارية على جانبية الصادم.

جاك E30X

وتضم السيارة جاك E30X اسبويلر خلفي مدبب أعلى ناحية الزجاج الخلفي، وبينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2620 مم، ووزن إجمالي 1740 كيلوجرام، بينما يقدر الطول الكلي للسيارة بحوالي 4025 مم، و1770 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1560 مم.

جاك جاك E30X سيارة جاك E30X السيارة جاك E30X مواصفات جاك E30X مواصفات السيارة جاك E30X سيارة جاك E30X الجديدة

