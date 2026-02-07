قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعراض للثروة.. غضب واسع في كوريا الجنوبية بسبب «تحدي الفقر»
يصل قريبا ..ترامب : لدينا أسطول بحري ضخم يتجه نحو الشرق الأوسط
دولة التلاوة.. مصطفى عاطف يفتح قلبه لـ محمد القلاجي قبل دويتو مولاى
انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار
أحمد سليمان: احترمت قرار عقوبة إمام عاشور.. وموقفه يختلف عن بنتايك
اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة
علاء ميهوب: أحمد عيد مش "شبه" الأهلي.. وهناك مبالغة في عقود اللاعبين
سلوى بكر: "مطلوب سكرتيرة حسناء" صيغة تقلل من شأن المرأة.. والمصريات واجهن بعض التيارات المتطرفة| فيديو
تحكيم دولة التلاوة: محمد القلاجي «نجم».. وحافظ القرآن سفير يربح مع الله
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
دعاء الفجر 19 من شهر شعبان .. ردده يقضي الله عنك الديون
الأغلى في العالم.. بورشه 918 سبايدر بسعر خيالي
تكنولوجيا وسيارات

الأغلى في العالم.. بورشه 918 سبايدر بسعر خيالي

بورشه 918 سبايدر
بورشه 918 سبايدر
صبري طلبه

يبدوا أننا أمام واحدة من أندر السيارات في العالم، حيث يدل سعرها ومواصفاتها على ذلك بوضوح، فتعد بورشه 918 سبايدر الأغلى في تاريخ تشكيلات الشركة بالفعل، ويعود ذلك إلى حصولها على حزمة عالية الأداء من التخصيص، جعلتها تتجاوز كونها سيارة رياضية إلى مرتبة أيقونة نادرة لا تتكرر.

نسخة استثنائية لسيارة بورشه 918 سبايدر

تكتسب بورشه 918 سبايدر تميزها الحقيقي باعتمادها على حزمة ترقيات عالية الأداء، والتي لعبت دورًا محوريًا مثل، خفض الوزن بمقدار 41 كيلوجرامًا، من خلال الاستخدام المكثف لألياف الكربون في عدة أجزاء من الهيكل.

 بورشه 918 سبايدر

هذا التخفيف لم يكن هدفه الشكل فقط، بل جاء لتعزيز الأداء والديناميكية بشكل مباشر، كما جاءت هذه النسخة بطلاء Pure Orange ضمن برنامج الطلبات الخاصة، لتكون النسخة الوحيدة في العالم التي تحمل هذا المزيج اللوني، وهو ما رفع من قيمتها وجعلها قطعة فريدة لا يمكن تكرارها.

ويحمل التصميم الخارجي للسيارة ملامح حادة تؤكد انتماءها لفئة السوبركارز، حيث تأتي بمقدمة منخفضة تتضمن مصابيح أمامية ذات تصميم هجومي واضح، مع هيكل ثنائي الأبواب يعكس فلسفة الأداء الخالص.

 بورشه 918 سبايدر

ويبرز حضور السيارة من خلال الجنوط المصنوعة من المغنيسيوم، والتي تتميز بتصميم قريب من النجمة المتشعبة؛ ما يضيف بعدًا بصريًا يعكس خفة الوزن والطابع الرياضي الذي صممت من أجله، بالإضافة إلى ملامح رياضية عالية الأداء.

بورشه 918 سبايدر بقوة استثنائية

تعتمد بورشه 918 سبايدر على منظومة هجينة متقدمة تجمع بين محرك V8 بسعة 4.6 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي، إلى جانب محركين كهربائيين، لتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 887 حصانًا.

ولا يتوقف التميز عند الأرقام فقط، إذ يولد هذا النظام عزم دوران مذهل يبلغ 1,280 نيوتن متر، ما يمنح السيارة استجابة فورية وقدرة تسارع نادرة حتى بين السيارات الخارقة.

 بورشه 918 سبايدر

وتترجم هذه القوة الهائلة إلى أرقام أداء لافتة، حيث تنطلق بورشه 918 سبايدر من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وهو رقم يضعها في مصاف أسرع السيارات في العالم، أما السرعة القصوى، فتصل إلى 345 كيلومترًا في الساعة.

بورشه 918 سبايدر بسعر خيالي 

لا يقل سعر بورشه 918 سبايدر إثارة عن مواصفاتها، إذ بلغ سعر هذه النسخة بنحو 6 ملايين و50 ألف دولار أمريكي، وهو رقم يعكس ندرتها وقيمتها التاريخية والتقنية. 

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

الإرهاق المستمر غير المبرر.. لا تهمل هذا العرض جسدك يستغيث

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

