أخبار السيارات| 5 سيارات تحمل العلامة الكورية في مصر .. كابريكون 01 الخارقة بسعر لا يصدق

16 مليار دولار.. ترامب يجمد تمويل مشاريع النقل الأمريكية ويشترط تسميتها باسمه
عراقجي قبيل المفاوضات مع واشنطن: إيران تدخل معترك الدبلوماسية بوعي كامل
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية زيادة حجم الاستثمارات والوضع الإقليمي
حكم خروج المرأة من البيت بدون إذن زوجها.. الإفتاء تجيب
قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟
كاميرات مراقبة تكشف تفاصيل حياة المساعدة المقربة لإبستين داخل السجن
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم
الجيش الأمريكي يهاجم زورق لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة
هل صوم النصف الثاني من شعبان حرام؟.. الأوقاف تحسم الجدل
القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها
لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

المواصفات الكاملة لسيارة زيكر 007 GT موديل 2026.. صور
تُعد سيارة زيكر 007 GT موديل 2026 واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها علامة زيكر ضمن فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء، حيث تعتمد على منظومة تقنية متقدمة تجمع بين القوة الكبيرة والتسارع، إلى جانب حزمة تجهيزات حديثة.

بسعر لا يصدق .. كابريكون 01 تخطف أنظار عشاق الـ"سوبر كارز"
شهد معرض ريتروموبيل في باريس ظهورًا لافتًا لسيارة كابريكون 01 زاغاتو، التي نجحت في جذب اهتمام محبي الـ"سوبر كارز"، حيث جاءت السيارة بلون أصفر واضح وتصميم رياضي ينتمي إلى فئة السيارات الخارقة، ما جعلها محط تركيز واهتمام كبير.

الأرخص في مصر .. تركب شانجان EADO ولا نيسان صني؟
تعتبر السيارة شانجان EADO ونيسان صني، اثنين من أرخص السيارات المقدمة في السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، الأولى تقدم من قبل الصانع الصيني، بينما الثانية تحمل شعار العلامة اليابانية، وتأتي النسختين بعدد من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الحماية، وتقنيات التحكم.

أبرزها سبورتاج وتوسان .. 5 سيارات تحمل العلامة الكورية في مصر "بالأسعار"
يضم السوق المصري الكثير من العلامات المتنوعة، ومنها الكورية الجنوبية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة لما تقدمة من طرازات مختلفة، سواء من التقنيات الفنية أو التجهيزات، أو التصميم الخارجي بينهم الفئة الرياضية.

بتكنولوجيا هواوي .. مواصفات سيارة أفاتر 06T وموعد انطلاقها
كشفت شركة أفاتر الصينية عن بعض التفاصيل واللقطات الرسمية الأولى لطرازها الجديد صاحب اللقب  Avatr 06T، وهو إصدار مشتق من سيارةAvatr 06 ، ويُنتظر أن تبدأ أفاتر طرح هذا الطراز في السوق الصينية خلال الفترة المقبلة، في إطار شراكة تقنية واضحة مع هواوي.

لادا تقدم سيارتها AURA الجديدة كليًا .. صور
كشفت شركة أفتوفاز الروسية عن تقديم سيارتها الجديدة كليًا صاحبة اللقب لادا AURA، والتي تنتمي إلى فئة سيارات السيدان مع التركيز على البنية التقنية والتجهيزات الداخلية، مع تطوير كامل في النظام الإلكتروني، في إطار تحسين تجربة الاستخدام ورفع مستوى الاعتمادية، مع الحفاظ على الهوية المعروفة لعلامة لادا.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

