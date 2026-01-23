أرخص سيارة كهربائية.. فولكس تقدم ID. Polo الجديدة

تعزز فولكس فاجن حضورها في قطاع السيارات الكهربائية من خلال الكشف عن النسخة الاختبارية ID.Polo، التي ظهرت بتمويه خارجي يخفي التفاصيل الدقيقة، لكنه لا يمنع قراءة التوجه العام للتصميم، ويعكس هذا الظهور نية الشركة الألمانية إعادة إحياء فئة الهاتشباك الصغيرة بروح كهربائية كاملة.

فولكس فاجن ID.Polo بمنصة كهربائية

تخطط فولكس فاجن لطرح ID.Polo بثلاثة إصدارات رئيسية من حيث القوة، تبدأ بخيار يولد 85 كيلووات بما يعادل 116 حصان، يليه إصدار أقوى بقوة 99 كيلووات أو 135 حصان، ثم نسخة أعلى أداءً بقوة 155 كيلووات أو 211 حصان.

كما تشير التوقعات إلى نسخة إضافية بمحرك يولد 166 كيلووات بقوة 226 حصان، من المنتظر تقديمها لاحقًا، مع خطط لبدء الطرح العالمي في نهاية 2026.

فولكس فاجن ID.Polo

وتعتمد ID.Polo على خيارين من البطاريات، الأول بسعة 37 كيلووات ساعة يوفر مدى قيادة يصل إلى 300 كلم، أما الخيار الثاني فيأتي ببطارية أكبر بسعة 52 كيلووات ساعة، تتيح مدى يصل إلى 450 كلم بشحنة واحدة.

أبعاد وتصميم فولكس فاجن ID.Polo

تحافظ فولكس فاجن ID.Polo على فلسفة السيارات الصغيرة، حيث لا يتجاوز طولها 4 أمتار، وعلى الرغم من ذلك، توفر السيارة مساحة تحميل لافتة، إذ تبلغ سعة صندوق الأمتعة 435 لترًا، وترتفع إلى 1243 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

فولكس فاجن ID.Polo

وتحمل ID.Polo ملامح هاتشباك عصرية بطابع رياضي واضح، مدعومة بجنوط أنيقة تسهم في تحسين المظهر العام والأداء، وقد تظهر المقدمة بمصابيح حادة التصميم، تمنح السيارة حضورًا مميزًا، ويكتمل الشكل الخارجي بجناح خلفي رياضي مثبت أعلى الزجاج الخلفي يضيف لمسة ديناميكية.

فولكس فاجن ID.Polo

مقصورة فولكس فاجن ID.Polo

تعتمد ID.Polo على مقصورة بسيطة تركز على الحلول الرقمية، حيث تضم شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، كما تتوفر بنظام تكييف هواء أوتوماتيك، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم مجموعة من أوامر التحكم، إلى جانب ذلك، تتضمن السيارة حزمة من أنظمة السلامة والتحكم.

فولكس فاجن ID.Polo

السعر المتوقع لسيارة فولكس فاجن ID.Polo

تشير التوقعات إلى أن فولكس فاجن ستطرح ID.Polo عالميًا بسعر يقل عن 25 ألف يورو.