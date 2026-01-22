مواصفات فولكس فاجن تي روك 2026 الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فولكس فاجن تي روك موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فولكس فاجن تي روك موديل 2026، وتنتمي تي روك لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية.

مواصفات فولكس فاجن تي روك موديل 2026

زودت سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها نظام اقفال الأبواب يعمل باللمس.

محرك فولكس فاجن تي روك موديل 2026

تحصل سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 152 حصان، وتحتاج غلي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ فولكس فاجن تي روك موديل 2026

تحتوي سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Fog Lights .

سعر فولكس فاجن تي روك موديل 2026

يصل سعر سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 750 ألف جنيه .