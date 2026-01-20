أيهما تفضل؟.. هيونداي توسان ام كيا سبورتاج 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هيونداي توسان و كيا سبورتاج موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك هيونداي توسان موديل 2026

هيونداي توسان موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي توسان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 201 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي توسان موديل 2026

هيونداي توسان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 875 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

محرك كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

تحصل سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .