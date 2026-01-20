بفتيس مانيوال.. كيا تطلق سيارة K4 الهاتشباك موديل 2026

بدأت شركة كيا رسميًّا في طرح طراز "K4 Hatchback" الجديد كليًّا لدى الموزعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون البديل العصري لطراز "سيراتو" الشهير.

وبينما تأتي السيارة بتصميم جريء وتقنيات متطورة، أثار غياب بعض الخيارات مثل الدفع الرباعي والفتيس المانيوال تساؤلات المتابعين.

ورغم أن موديلات ميتسوبيشي 2026 والمنافسين يتجهون نحو الأوتوماتيك بالكامل، إلا أن تصريحات مسئولي كيا مؤخرًا تركت الباب مفتوحًا لعشاق القيادة التقليدية بشكل مثير.

الفتيس المانيوال.. الأمل لا يزال قائمًا

خلال حدث إعلامي في لوس أنجلوس مطلع عام 2026، أكد متحدث باسم شركة كيا أن منصة طراز K4 قادرة تمامًا من الناحية التقنية على استقبال ناقل حركة يدوي.

وأوضح أن الشركة توفر هذا الخيار بالفعل في أسواق عالمية أخرى، وأن اعتماده في السوق الأمريكية يعتمد كليًّا على "طلب الجمهور".

فإذا أظهر المشترون اهتمامًا كافيًا وكان الأمر مجديًا من الناحية الاقتصادية، فقد نرى نسخة يدوية مخصصة لمحبي الأداء الرياضي والتحكم المباشر بشكل فعلي تمامًا.

خيبة أمل بشأن نسخة "الواجن" العائلية

على الرغم من تصنيع نسخة "سبورتس واجن" (Sportswagon) في مصانع كيا بالمكسيك، إلا أن الشركة أكدت أنها ستظل مخصصة للسوق الأوروبي فقط في الوقت الحالي.

شكل هذا القرار صدمة لبعض المشترين في أمريكا الذين كانوا يأملون في الحصول على سيارة عائلية ذات مساحات تخزين أكبر وتصميم ممتد.

ومع ذلك، تركز كيا حاليًا على فئة الهاتشباك والسييدان لضمان تحقيق أعلى مبيعات ممكنة قبل نهاية عام 2026 وبشكل استراتيجي تمامًا.

المواصفات والأسعار لسيارة كيا K4

تعتمد كيا K4 هاتشباك على محركات اقتصادية وقوية، حيث تأتي الخيارات بين محرك سعة 2.0 لتر ومحرك تربو سعة 1.6 لتر.

ومن المتوقع أن تبدأ الأسعار في السوق الأمريكي من حوالي 21,500 دولار (حوالي 1,020,390 جنيه مصري)، وتصل للفئات الأعلى تجهيزًا إلى 28,000 دولار (حوالي 1,328,880 جنيه مصري).

هذه الأسعار التنافسية تجعلها خيارًا قويًّا للشباب والعائلات الصغيرة التي تبحث عن الأناقة والتوفير في آن واحد.