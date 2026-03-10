بـ 5 صواريخ .. الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي بالعراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني إستهدافه بـ5 صواريخ مقرا تابعا للجيش الأمريكي في قاعدة الحرير بإقليم كردستان العراق.

ولاحقا ؛ كشف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الإيرانية تترقب تحركات الأسطول البحري الأمريكي في مضيق هرمز ولا سيما حاملة الطائرات "جيرالد فورد".

ووصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في بيانه المنشور على منصة "تلجرام"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "يحاول فرض ضغط نفسي على إيران عبر الأكاذيب والخداع"، مشيرا إلى أن بلاده تتصدى للعدوان الأمريكي الإسرائيلي "بشجاعة وإرادة قوية".

وكشف المتحدث أن البحرية الأمريكية تتواجد في مضيق هرمز على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية، مضيفا أن "كافة البنية التحتية العسكرية الأمريكية في المنطقة قد دُمرت".

كما أشار إلى أن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد الكامل لحماية المنشآت النفطية وأمن المنطقة.

وأكد المتحدث أن ترامب "بدأ الحرب بالكذب على الشعب الأمريكي"، لكن الردود الإيرانية "تركته في حالة من الارتباك والعجز".

كما رد المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني على تصريح ترامب بشأن تراجع وتيرة إطلاق الصواريخ الإيرانية، قائلا: "يزعم ترامب أننا خفضنا إطلاق الصواريخ، بينما نحن الآن نطلق صواريخ أقوى، تحمل رؤوسا حربية يفوق وزنها الطن".