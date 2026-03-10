الحكومة تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لتوضيح أسباب زيادة أسعار المواد البترولية

كشفت القناة الأولى أن اليوم سيعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفًا بعد اجتماع الحكومة، لتوضح جميع الأمور بخصوص الأوضاع الحالية، وما يحدث في العالم.

كما سيتم توضيح الأسباب في اتخاذ القرار الاستثنائي المؤقت بخصوص تحرك أسعار المواد البترولية خلال الساعات القليلة الماضية.

شهدت أسعار المواد البترولية صباح اليوم ارتفاعات جديدة في الأسعار بقيمة 3 جنيهات لكل لتر، وأن ذلك بسبب التوترات التي تحدث في المنطقة، وأن القرارات الحالية استثنائية مؤقتة.

والكثير من المواطنين يسأل عن سعر اسطوانة الغاز، وقد كشفت وزارة البترول عن أن سعر انبوبة بوتاجاز من 225 جنيها إلى 275 جنيها للأسطوانة 12.5 كجم، وزيادة سعر أنبوبة بوتاجاز من 450 جنيها إلى 550 جنيها للأسطوانة 25 كجم، وغاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيها للمتر.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر بنحو 3 جنيهات اعتبارا من اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026.

أسعار البنزين بعد الزيادة



وتصبح أسعار البنزين والسولار وغاز البوتاجاز الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 95 من 21 جنيها إلى 24 جنيها للتر.

- بنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر.

- بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر.

- سولار من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر.

