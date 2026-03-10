بعد تحريك أسعار الوقود.. حملات لتعليق تعريفة الأجرة الجديدة بالمنوفية|صور

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمتابعة محطات الوقود وتعليق بانرات بالتعريفة الجديدة بمواقف السيارات بنطاق المحافظة عقب تحريك أسعار المواد البترولية اليوم.

وانتقل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء المتابعة والمرور علي محطات الوقود وتعليق بانرات بالتعريفة الجديدة .

وأصدر اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية قرارا بشأن تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك بدائرة المحافظة ، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس٢٠٢٦ .

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي " البنزين ( 95 ) ٢٤ جنيه للتر ، البنزين ( 92 ) ٢٢.٢٥ جنيه للتر، البنزين ( 80 ) ٢٠.٧٥جنيه للتــــــر، ( الســولار ) ٢٠.٥٠جنيه للتر ، ( وغاز تموين السيارات ) ١٣جنيه.

وتضمنت المادة الثانية من القرار تعديل تعريفة ركوب التاكسي على أساس محاسبة العداد من بداية فتح البنديرة بمبلغ ( ١٥ ) جنية ومبلغ (٤.٥٠ ) جنية عن كل 1 كيلو متر من المسافة المقطوعة ، و ( ١٥) جنيه تعريفة الركوب الجديدة لمركبات التوكتوك والسيارة بديل التوكتوك داخل قري المحافظة، على أن تكون اسطوانة البوتاجاز المنزلي من ٢٢٥ جنيه الاسطوانه الي ٢٧٥ ، أسطوانة البوتاجاز التجاري من ٤٥٠ الي ٥٥٠ جنيه للاسطوانة .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع إدارة المرور والمواقف والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من التزام سائقي السيارات العاملة بالتعريفة الجديدة.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 )، وغرف عمليات المرور ( 2316985- 2317017) ، ومديرية التموين( 2174039-2174037) .