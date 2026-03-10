قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شديد البرودة.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026
هل يجوز للمعتكف مغادرة المسجد والذهاب للعمل؟.. اعرف الضوابط الشرعية
دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 21 رمضان.. اغتنموها اليوم بـ8 كلمات
تقارير إسرائيلية ترجح مقـ.تل ابن سموتريتش في معارك ضاربة بلبنان
الحرب على إيران.. قصف مقار لواء الطفوف التابع للحشد الشعبي بالعراق
الجيش اللبناني ينسحب من جميع مواقعه على طول الخط الأزرق بجنوب لبنان
سخيف.. عراقجي يرد على تصريح ترامب أن طهران ضربت مدرسة بنات إيرانية
غرامة وسحب رخصة.. عقوبات السائقين المخالفين لتعريفة الركوب بعد زيادة البنزين
هل ليلة القدر الأولى 2026 اليوم؟.. الإفتاء: اغتنموا فضلها بـ7 كلمات
حدث في 20 رمضان.. عودة النبي إلى مكة واستشهاد ابن أبي طالب
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مواقع إسرائيلية جنوب مدينة الخيام
أخبار العالم

التابعة لحزب الله .. جيش الاحتلال يقصف ممتلكات جمعية القرض الحسن

مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله
محمود نوفل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ موجة جديدة من الهجمات على ممتلكات جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله ، مشيرا إلى أنه قواته استهدفت نحو 30 موقعا لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت الإذاعة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الحكومة تدرس توسيع الحزام الأمني والمنطقة العازلة داخل جنوب لبنان حيق تناقش ذلك مع واشنطن.

ومن جانبها ؛ دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة بالجليل الغربي للاشتباه بتسلل مسيرة بحسب ما أعلنت عنه الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وكان حزب الله في الساعات الأولى  من صباح اليوم الثلاثاء، قد أعلن مجموعة من الاستهدافات الجديدة التي نفذها ضد قواعد إسرائيلية للمرة الأولى شمال إسرائيل فيما كشف عن معركة حامية الوطيس يخوضها مقاتلوه بالخيام جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان، إنه "استهدف للمرة الأولى قاعدة تسيبوريت شرق مدينة حيفا والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الاسرائيلية 35 كلم، بسرب من المسيرات الانقضاضية"، وأعلن كذلك عن "استهدافه قاعدة تل هشومير مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب والتي تبعد عن الحدود اللبنانية 120 كلم بمسيرتين انقضاضيتين".

كما استهدف حزب الله "تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة الخانوق في قرية عيترون بقذائف المدفعية، وتجمعا آخر في ‏مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس الحدودية بصلية صاروخية".

وفي سلسلة بيانات، أعلن حزب الله "استهدافه مربض مدفعية قرب موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية، بصلية صاروخية، وثكنة يفتاح بصلية أخرى، وقاعدة غيفع بصواريخ نوعية".


في غضون ذلك ذكر حزب الله أنمقاتليه تصدوا  لمحاولة تقدم القوات الاسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام في محيط المعتقل وحققوا إصابات مؤكدة لدبابتين من نوع ميركافا، شوهدت إحداهما تحترق"، مشيرا إلى أنه "خلال محاولات العدو سحب الدبابتين عمد المجاهدون مجددا إلى استهداف قوات الإخلاء بالأسلحة المناسبة وسط اشتباكات ضارية مع القوة الإسرائيلية المتقدمة".

وفي بيانا ثاني حول الاشتباكات في الخيام، قال حزب الله إنه "استكمالا للمواجهة البطولية التي يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلامية في هذه الأثناء عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام قام المجاهدون باستدراج قوات العدو إلى نقطة كمين محكم أثناء محاولتهم سحب قتلاهم من أرض المعركة ولدى وصولهم إلى نقطة المقتل، استهدفهم المجاهدون بالأسلحة المناسبة محققين إصابة مباشرة لدبابة ميركافا هي الثالثة في هذا الاشباك المستمر".
 

