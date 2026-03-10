بعد الخسارة من طلائع الجيش..أحمد بلال يهاجم ثنائي الأهلي

هاجم أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المالي أليو ديانج ومروان عطية، بسبب أدائهما أمام طلائع الجيش.

وقال أحمد بلال في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: “أليو ديانج من وقت بطولة أمم أفريقيا وهو وحش جدًا جدًا، مش عايز يلعب خلاص ميلعبش، ليه تحطه في الملعب، وليه يبقى لاعيب عالة على الفريق في الملعب”.

أضاف: “المفترض إن ديانج يؤدي أحسن من كده 100 مرة، برده مروان عطية من بعد بطولة أفريقيا وهو أدائه فيه تذبذب شديد بشكل غير طبيعي، طب أي السبب؟، لأن أنت كإدارة مشيت اتنين لاعيبة بيلعبوا في نفس المركز كان ممكن يخلقوا منافسة تانية مع الموجودين ولكن أنت كإدارة اللي عملت كده”.

وختم: “الأهلي عنده مشاكل في الدفاع يبقى أغير في طريقة اللعب ومش لازم كل مرة 4-2-3-1، ده مش قرآن وجوارديولا لما عمل كده كانت إمكانيات اللاعيبة تساعد، ولكن أنا إمكانياتي لا تسمح بهذه الطريقة يبقى أغيرها، لطريقة 3-4-3”.

خسر الأهلي أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .