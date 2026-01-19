تبدأ من 650 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر

شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة - وقتها - بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه؛ ما عكس تحركا واضحا من الشركات لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏ ارخص 5 سيارات " زيرو" صينية في مصر.

‏1- جاك ‏JS2‎

تتميز سيارة جاك ‏JS2‎‏ الجديدة بمحرك 1.5 لتر بقوة 113 حصانًا وعزم دوران 146 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ‏CVT‏.‏

وتأتي بتصميم داخلي وخارجي عصري، مع مقاعد من الجلد وشاشة لمس بحجم 8 بوصة، بالإضافة إلى حزمة أمان متكاملة تشمل ‏وسائد هوائية ونظام الثبات الإلكتروني ‏ESP‏.‏

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي: ‏

‏- الفئة الأولى بسعر 740,000 جنيه

2- بي واي دي F3

تتميز سيارة بي واي دي F3 الجديدة بمحرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة 108 أحصنة، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، ومتوسط استهلاك وقود يبلغ حوالي 6.3 لتر لكل 100 كم.

تتوفر السيارة بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 6 سرعات (CVT)، وتأتي ببعض أنظمة السلامة مثل فرامل ABS وEBD ووسائد هوائية.

سعر السيارة داخل السوق المحلي:

- الفئة الأولى بسعر 650,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 730,000 جنيه

3- شيري أريزو 5

تتميز شيري أريزو 5 الجديدة بمحرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة 114 حصانًا وعزم دوران 141 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT في معظم الفئات.

تشمل مواصفاتها الرئيسية استهلاك وقود يبلغ حوالي 7 لتر/100 كم، نظام أمان يتضمن وسائد هوائية وABS وEBD وحساسات خلفية، وتجهيزات تقنية مثل شاشة لمس تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وفتحة سقف في الفئة الأعلى.

سعر السيارة داخل السوق المحلي: ‏

‏- الفئة الأولى بسعر 655,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر 705,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر ‏735,000 جنيه

‏4- كايي ‏X3‎‏ برو

تأتي سيارة كايي ‏X3‎‏ برو بمحركين: الأول بسعة 1500 سي سي بقوة 116 حصان، والثاني تيربو بسعة 1500 سي سي بقوة 156 ‏حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن متر. ‏

كلا المحركين يتصلان بناقل حركة ‏CVT‏ أوتوماتيكي، ويتراوح استهلاك الوقود للفئة التيربو حول 6.7 لتر لكل 100 كم.

وتتضمن ‏الأبعاد: طول 4400 مم، عرض 1831 مم، وارتفاع 1653 مم. ‏

سعر السيارة داخل السوق المحلي: ‏

‏- الفئة الأولى بسعر 800,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر 860,000 جنيه ‏

5- جيلي GX3 Pro

تتميز سيارة جيلي GX3 برو الجديدة بمحرك بنزين بسعة 1.5 لتر ينتج قوة 102-103 أحصنة، وعزم دوران 140 نيوتن متر، مقترنًا بناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي.

وتشمل المواصفات الخارجية أبعادًا تبلغ 4005 ملم في الطول و 1760 ملم في العرض و 1575 ملم في الارتفاع، مع خلوص أرضي 185 ملم، من الداخل تتوفر بشاشة لمس مقاس 8 بوصات، ونظام صوتي من 6 سماعات، وتكييف هواء أوتوماتيكي.

سعر السيارة داخل السوق المحلى : ‏

‏- الفئة الأولى بسعر 850,000 جنيه