لاند روفر تطلق رينج روفر فيلار بإصدارات محدودة تحمل توقيع لندن

كشفت لاند روفر عن نسختين من رينج روفر فيلار الرياضية متعددة الاستخدام الفاخرة، الإصداران الجديدان يحملان اسم Belgravia Edition وBelgravia Edition Satin، ويقتصر إنتاخ الأخيرة على 400 سيارة فقط.

واستلهمت لاند روفر هذه النسخ من حي بيلغرافيا الراقي في لندن، وهو ما انعكس على تفاصيل التصميم ومستوى التجهيزات، الفكرة الأساسية لم تكن تقديم تغيير جذري في هوية السيارة، بل إضافة لمسات مدروسة تعكس أجواء المدينة من حيث الهدوء والجانب الراقي، مع الحفاظ على الخطوط الأساسية التي تميز رينج روفر فيلار.

رينج روفر فيلار

مقصورة تحمل طابع الإصدار الخاص

حصلت النسختان على تجهيزات تضيف طابعًا حصريًا، أبرزها الإضاءة الداخلية التي تحمل شعار Belgravia، ما يعزز إحساس الخصوصية داخل السيارة، كما زُوّدت فيلار بشاشة عرض على الزجاج الأمامي تعرض البيانات الأساسية للسائق.

وتضم السيارة نظام صوتي من ميريديان يركز على جودة الصوت داخل المقصورة، بينما تأتي المقاعد بكسوة جلدية مع إمكانية التحكم الكهربائي في أوضاع الجلوس، وتدعم عجلة القيادة متعددة الوظائف التحكم في الأوامر الصوتية، مع توفير حزمة موسعة من أنظمة الحماية والسلامة.

رينج روفر فيلار

النسخة الأولى بتفاصيل رياضية هادئة

إصدار Belgravia Edition يتميز بعجلات من السبائك المعدنية قياس 20 بوصة بطلاء أسود مصقول، مع إضافات باللون الجرافيتي وشعار الإصدار الخاص، هذه اللمسات تتكامل مع تصميم خارجي يعتمد على مصابيح حادة وخطوط انسيابية تمنح السيارة مظهرًا رياضيًا.

رينج روفر فيلار

النسخة الثانية بطابع أكثر تميزًا

أما Belgravia Edition Satin ، فتتجه إلى تقديم مظهر أكثر تفردًا من خلال عجلات مصقولة قياس 21 بوصة، إضافة إلى سقف مطلي باللون الأسود يمنح السيارة تباينًا بصريًا واضحًا، وهذا الإصدار يركز على إبراز التفاصيل الخارجية بشكل أكبر، مع الحفاظ على نفس مستوى التجهيزات الداخلية والتقنية.

رينج روفر فيلار

أسعار سيارات لاند روفر عالميًا

تطرح لاند روفر الإصدارين بأسعار تبدأ من 80.200 يورو للفئة Belgravia Edition، بينما يبدأ سعر Belgravia Edition Satin من 98.600 يورو.