الرصيف خط أحمر.. حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بنطاق حي شرق، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ بضرورة تكثيف الحملات لإعادة الانضباط بالشوارع.

وأسفرت الحملة عن رفع 15 حالة إشغال من شارع 47 وشارع المصنع وشارع المزلقان الوسطاني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات اليومية للحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.

وتم تنفيذ الحملة تحت إشراف إبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ، وبمشاركة عثمان البغدادي مسؤول الإشغالات.