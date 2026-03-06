للعلوم الإنسانية .. فوز حسني النجار بجائزة جامعة كفر الشيخ التقديرية

هنأت أسرة كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، الدكتور حسني زكريا النجار، أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي؛ لفوزه بجائزة الجامعة في العلوم الإنسانية للعام 2025م، متمنية له دوام التوفيق والسداد والرقي الدائم.

جاء فوز الدكتور حسني النجار بهذه الجائزة تقديراً لإسهاماته البحثية المتميزة ودوره الفعال في تطوير مسار البحث العلمي في مجال علم النفس التربوي، وما قدمه من مؤلفات قيمة ودراسات أثرت المكتبة الأكاديمية.

جوائز دولية

نال الدكتور حسني النجار عدة جوائز محلية ودولية أبرزها جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة أفضل بحث تربوي على مستوى الوطن العربي عن بحث بعنوان «فعالية برنامج تدريبي لتنمية الذاكرة العاملة في تحسين كفاءة التمثيل المعرفي والتحصيل الدراسي لدى التلاميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة الإعدادية» الدورة الرابعة عشرة 2011 / 2012م دولة الإمارات العربية المتحدة (دبي).