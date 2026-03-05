جامعة كفر الشيخ تشارك بوفد طلابي في ملتقى «قيم» | صور

شاركت جامعة كفر الشيخ ممثلة في إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بوفد طلابي في فعاليات ملتقى «قيم» لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية والمجلس الأعلى للجامعات.

يأتي ذلك في إطار دعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبناء وعي الشباب وترسيخ منظومة القيم داخل المجتمع الجامعي، وجاءت مشاركة الجامعة برعاية الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفرالشيخ، وإشراف الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز منظومة القيم الإيجابية لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة طلاب الجامعة في مثل هذه الملتقيات الوطنية تمثل فرصة مهمة لتنمية وعيهم وتعزيز قدراتهم القيادية والثقافية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة علميًا وثقافيًا واجتماعيًا.

وأضاف، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي لدى طلابها وترسيخ منظومة القيم الإيجابية لديهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد جيل من الشباب الواعي القادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشاد الدكتور يحيى عيد، بالدور الذي يقوم به معهد إعداد القادة وقطاع الأنشطة الطلابية بالمجلس الأعلى للجامعات في تنظيم مثل هذه الملتقيات الهادفة، والتي تسهم في تبادل الخبرات بين طلاب الجامعات المختلفة، وتعزز روح التعاون والانتماء الوطني لديهم.

وتضمنت فعاليات الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والأنشطة الثقافية والرياضية، التي تسهم في تنمية المهارات القيادية والاجتماعية لدى الطلاب، وتعزز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية لديهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين طلاب الجامعات المختلفة.

كما شهد الملتقى لقاءً حواريًا مميزًا مع فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد بعنوان «القيم وبناء وعي الشباب»، تناول خلاله أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية لدى الشباب، ودور المؤسسات التعليمية والدينية في دعم الوعي الصحيح ومواجهة التحديات الفكرية التي تواجه المجتمع.

وتطرقت الفعاليات كذلك إلى مناقشة عدد من القضايا المجتمعية المهمة، من بينها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وبناء المبادرات الاجتماعية.