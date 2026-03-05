قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
جامعة كفر الشيخ تشارك بوفد طلابي في ملتقى «قيم» | صور

وفد جامعة كفر الشيخ
وفد جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

شاركت جامعة كفر الشيخ ممثلة في إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بوفد طلابي في فعاليات ملتقى «قيم» لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية والمجلس الأعلى للجامعات.

 يأتي ذلك في إطار دعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبناء وعي الشباب وترسيخ منظومة القيم داخل المجتمع الجامعي، وجاءت مشاركة الجامعة برعاية الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفرالشيخ، وإشراف الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز منظومة القيم الإيجابية لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة طلاب الجامعة في مثل هذه الملتقيات الوطنية تمثل فرصة مهمة لتنمية وعيهم وتعزيز قدراتهم القيادية والثقافية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة علميًا وثقافيًا واجتماعيًا.

وأضاف، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي لدى طلابها وترسيخ منظومة القيم الإيجابية لديهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد جيل من الشباب الواعي القادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشاد الدكتور يحيى عيد، بالدور الذي يقوم به معهد إعداد القادة وقطاع الأنشطة الطلابية بالمجلس الأعلى للجامعات في تنظيم مثل هذه الملتقيات الهادفة، والتي تسهم في تبادل الخبرات بين طلاب الجامعات المختلفة، وتعزز روح التعاون والانتماء الوطني لديهم.

وتضمنت فعاليات الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والأنشطة الثقافية والرياضية، التي تسهم في تنمية المهارات القيادية والاجتماعية لدى الطلاب، وتعزز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية لديهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين طلاب الجامعات المختلفة.

كما شهد الملتقى لقاءً حواريًا مميزًا مع فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد بعنوان «القيم وبناء وعي الشباب»، تناول خلاله أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية لدى الشباب، ودور المؤسسات التعليمية والدينية في دعم الوعي الصحيح ومواجهة التحديات الفكرية التي تواجه المجتمع.

وتطرقت الفعاليات كذلك إلى مناقشة عدد من القضايا المجتمعية المهمة، من بينها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وبناء المبادرات الاجتماعية.

