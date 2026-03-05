محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بطريق الحصفة البحري بالرياض| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ أعمال التربة الزلطية وطبقات الأساس بطريق الحصفة البحري بمركز الرياض، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التكاسي للطريق، تحت إشراف المهندس عبدالوهاب الفقي، مدير مديرية الطرق، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بمراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود والالتزام بالمواصفات الفنية المقررة وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شبكة الطرق، لما لها من دور حيوي في دعم حركة النقل وخدمة المواطنين، مؤكدًا المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة.