عين سحرية.. الناقد محمود عبد الشكور: فاتن سعيد ممثلة جيدة وموهوبة

أشاد الناقد محمود عبد الشكور، عبر صفحته علي موقع “فيسبوك”، بالفنانة الشابة فاتن سعيد.

وقال محمود عبد الشكور: "فاتن سعيد من أفضل ممثلات " عين سحرية" في دور بسمة، التي تتكشف ملامح شخصيتها تدريجيا، وتنتقل من موقع الطبيبة إلى المريضة إلى الابنة بكل سلاسة وبراعة".



وتابع: “وجه معبر للغاية، وملامح هادئة حميمة وقريبة، وذات حضور واضح، ولكنها قبل ذلك ممثلة جيدة وموهوبة، وأعتقد أن هذه الملامح البريئة لن تمنعها من تقديم أدوار غير طيبة، بل ربما تؤدي هذه الملامح دورا في تحقيق القناع اللازم لممارسة الشر، إذا تطلب الدور ذلك”.