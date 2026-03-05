نور تطلب منع التصوير في جنازة زوجها

شيعت، منذ قليل، جنازة زوج الفنانة اللبنانية نور، من كنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة.

وأبدت الفنانة نور للمصورين رغبتها في عدم تصوير الجنازة وإيقاف التصوير.

رحل رجل الأعمال يوسف أنطاكي، زوج الفنانة نور اللبنانية، عن عالمنا، يوم الاثنين الماضي.

وأعلن بول أنطاكي، شقيق يوسف أنطاكي، عبر حسابه على “فيسبوك”، موعد جنازة وعزاء شقيقه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقام الجنازة ظهر يوم الخميس المقبل في كنيسة القديس كيرلس في منطقة مصر الجديدة، ويقام العزاء في نفس اليوم، الساعة 7.30 مساء.

وتزوجت الفنانة نور من زوجها الراحل يوسف أنطاكي عام 2009 ولديهم طفلان.

أحدث أعمال نور اللبنانية

شاركت الفنانة نور اللبنانية في ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “جودر 2”، وهو من بطولة ياسر جلال، الذي قدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه.

ويشاركه البطولة: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.