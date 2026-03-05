قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية

هاجر ابراهيم

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن صفارات الإنذار دوت منذ ساعات الصباح الباكر مرتين إلى ثلاث مرات في كل من القدس وتل أبيب وعدد من المناطق الأخرى، عقب رشقات صاروخية أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا نحو ما يُعرف في إسرائيل بمنطقة المركز أو تل أبيب الكبرى.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ساعات الفجر الأولى شهدت دوي عدة انفجارات، وأفادت تقارير سقوط صاروخ في مدينة بني براك، وهي إحدى ضواحي تل أبيب، مضيفة أنه في وقت لاحق، قرابة الساعة 11 صباحًا، أعلنت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية اعتراض صاروخ آخر أُطلق من إيران.

وأشارت أبو شمسية إلى أن يوم أمس كان حافلًا بالتطورات العسكرية، في ظل ضربات مزدوجة من إيران وحزب الله من جنوب لبنان، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مئات البلدات والقرى والمستوطنات داخل إسرائيل، من شمال البلاد حتى جنوبها.

وأشارت إلى تحليق طائرات مسيّرة في سماء مناطق عدة، خصوصًا في شمال إسرائيل، من بينها كريات شمونة والمطلة ومستوطنات أخرى تقع على الحدود الشمالية المحاذية للجنوب اللبناني.

تل أبيب صفارات الإنذار إيران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

