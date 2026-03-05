تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن صفارات الإنذار دوت منذ ساعات الصباح الباكر مرتين إلى ثلاث مرات في كل من القدس وتل أبيب وعدد من المناطق الأخرى، عقب رشقات صاروخية أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا نحو ما يُعرف في إسرائيل بمنطقة المركز أو تل أبيب الكبرى.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ساعات الفجر الأولى شهدت دوي عدة انفجارات، وأفادت تقارير سقوط صاروخ في مدينة بني براك، وهي إحدى ضواحي تل أبيب، مضيفة أنه في وقت لاحق، قرابة الساعة 11 صباحًا، أعلنت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية اعتراض صاروخ آخر أُطلق من إيران.

وأشارت أبو شمسية إلى أن يوم أمس كان حافلًا بالتطورات العسكرية، في ظل ضربات مزدوجة من إيران وحزب الله من جنوب لبنان، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مئات البلدات والقرى والمستوطنات داخل إسرائيل، من شمال البلاد حتى جنوبها.

وأشارت إلى تحليق طائرات مسيّرة في سماء مناطق عدة، خصوصًا في شمال إسرائيل، من بينها كريات شمونة والمطلة ومستوطنات أخرى تقع على الحدود الشمالية المحاذية للجنوب اللبناني.