برلمان

برلماني: مبادرات التحالف الوطني تعكس تكامل الدولة والمجتمع المدني

النائب إبراهيم مجدي حسين
النائب إبراهيم مجدي حسين
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، بالدور البارز الذي به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن التحالف أصبح نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح النائب أن التحالف الوطني نجح خلال الفترة الماضية في إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية التي استهدفت الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، من خلال توفير الدعم الغذائي والمساعدات العينية والخدمات الصحية، إلى جانب تنفيذ برامج تنموية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن ما يقدمه التحالف يعكس روح المسؤولية المجتمعية والتكافل بين أبناء الوطن، لافتًا إلى أن هذا الدور يتكامل مع جهود الدولة المصرية في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد النائب أن الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع الأهلي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بات أحد أهم الأذرع المجتمعية الداعمة لجهود الدولة في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم لها بشكل منظم وفعال.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار دعم وتوسيع أنشطة التحالف خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم التضامن والتكافل بين جميع فئات المجتمع.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان التحالف الوطني

