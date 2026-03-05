أرقام علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا قبل تمديد التعاقد لموسم إضافي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تجديد عقد علي ماهر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، لمدة موسم إضافي.

تولى علي ماهر مهمة فريق سيراميكا كليوباترا في 24-2-2025 ليلعب حتى اليوم 40 مباراة.

أرقام علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا

حقق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة علي ماهر الفوز في 22 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 13 مباراة.

وقاد علي ماهر سيراميكا كليوباترا ليتواجد في المنافسه بقوة على بطولة الدوري المصري وتصدر الترتيب طوال الأسابيع الماضية.

ويواصل علي ماهر مشاركته مع سيراميكا للتواجد في إحدى البطولات القارية سواء دوري الأبطال أو الكونفيدرالية في الموسم الجديد

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري بالتساوي في النقاط مع صاحب المركز الثاني بيراميدز والأهلي صاحب المركز الثالث والجميع متساوٍ عند النقطة 37 خلفا الزمالك المتصدر برصيد 40 نقطة.