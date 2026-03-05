قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى مولد الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة.. معلومات حول حياته وسبب وفاته
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
حاول استدراجها لممارسة الحرام.. ضبط طبيب تحرش بقريبته الطفلة في أكتوبر
باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
برلمان

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لزيادة المعاشات لرفع المعاناة عن المواطنين

ماجدة بدوى

تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن ما يتعرض له أصحاب المعاشات من ضغوط معيشية خانقة نتيجة الارتفاع المتواصل في الأسعار، في ظل غياب زيادة حقيقية وعادلة تتناسب مع معدلات التضخم، وعدم تطبيق حد أدنى عادل للمعاشات يضمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وقال النائب حاتم عبد العزيز، في طلب الإحاطة، إن القيمة الفعلية للمعاشات أصبحت تتآكل يومًا بعد يوم، بينما تتضاعف أسعار السلع الأساسية والدواء وفواتير الخدمات، وهو ما يضع ملايين المواطنين من كبار السن وأصحاب المعاشات في دائرة العوز والاحتياج، رغم أنهم أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الوطن وساهموا في بنائه ودعم اقتصاده.

وأضاف أن استمرار هذا الوضع يمثل إخلالًا بمبادئ العدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور، ويثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إقرار زيادات عادلة، ولماذا لا يتم ربط المعاشات بشكل مباشر بمعدلات التضخم أسوةً بما يتم في العديد من الدول حفاظًا على القوة الشرائية.

وشدد "عبد العزيز" على سرعة إقرار زيادة فورية وعادلة للمعاشات تتناسب مع معدلات التضخم الفعلية، وتطبيق حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المطبق بالدولة، تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة.

كما طالب بوضع آلية قانونية واضحة لربط المعاشات سنويًا بمعدل التضخم لضمان عدم تآكل قيمتها مستقبلاً، وكذلك إعلان جدول زمني محدد لتنفيذ هذه الإجراءات دون تسويف أو تأجيل.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات ليسوا أرقامًا في موازنات، بل هم آباء وأمهات قدموا سنوات عمرهم للدولة، ومن غير المقبول أن يُتركوا فريسة لغلاء المعيشة دون حماية حقيقية.

وطالب النائب بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة العاجلة، ومساءلة الجهات المعنية حول أسباب هذا التقاعس، وإلزامها باتخاذ إجراءات فورية ترفع المعاناة عن هذه الفئة المستحقة للدعم والإنصاف.

