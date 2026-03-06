الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي

إستقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام.

ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية ؛ فقد صرح الحضور : في خضم هذه الأيام العصيبة، وفي هذه اللحظة الوطنية المفصلية التي يمر بها وطننا لبنان، تشرفنا بزيارة الرئيس جوزاف عون.

كما أدان الحضور الإجرام والعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان واللبنانيين منذ إعلان التفاهم على وقف الأعمال العدائية، وعلى وجه الخصوص إدانة ما يحدث الآن من اعتداءات وقصف وقتل وتنكيل وتدمير وإنذارات للبنانيين المقيمين في الجنوب بالنزوح إلى المناطق شمالي الليطاني، وإنذارات لسكان الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت بالنزوح إلى مناطق أخرى، وذلك تنفيذاً لما تعلنه إسرائيل من خطة لاجتياح أجزاء إضافية من لبنان.

وأضاف البيان : نؤكد على أهمية الحرص على التكاتف الاجتماعي وعلى تضامن جميع اللبنانيين مع أهلنا الصامدين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وفي مؤازرة من أجبرهم العدوان الإسرائيلي على النزوح عن منازلهم وقراهم وبلداتهم.

وتابع البيان : نعلن تأييدنا الكامل للمواقف الوطنية لرئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وأيضاً للموقف الداعم لموقفهما من قبل الرئيس نبيه بري.

وزاد : نعلن تأييدنا لقرارات الحكومة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم، وتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، على جميع الأراضي، كما ندعو إلى تأييد لبناني وطني كبير داعم لهذه الإجراءات.

كما أعرب الجميع عن دعمهم الكامل للجهود التي يقوم بها الرئيس عون ورئيس الحكومة لدى المراجع الدولية والدول الصديقة والشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأمضوا قائلين : كما أننا نعوّل على حكمة فخامته في الحفاظ على وحدة اللبنانيين وتعزيزها في هذا الظرف الصعب، ولجمع الشمل الوطني إزاء الأخطار والمحن الراهنة والداهمة التي تواجه وطننا من أجل تحقيق الإنقاذ المنشود للبنان.