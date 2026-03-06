قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الحرب
اختراق ساحق.. إسرائيل تؤكد دخول 150 طائرة للمجال الجوي الإيراني 2600 مرة
صفقة بـ 1,5مليار جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
جيسوس: كريستيانو رونالدو سيسافر للعلاج في إسبانيا
الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟
الجيش الإيراني: استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية
بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر
هي وصلت للفراخ كمان.. أحمد السقا ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا
قصف غير مسبوق.. إسرائيل تضرب 400 هدف في غرب إيران
حوادث

حبس صديق المتهم بإنهاء حياة طالب الأكاديمية العربية بمصر الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس  صديق الطالب المتهم بقتل زميله في الأكاديمية العربية للنقل البحري بمصر الجديدة بسبب خلافات بينهما وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت  جهات التحقيق المختصة بالقاهرة أمرت، بالتصريح بدفن جثمان الطالب ضحية زميله في الأكاديمية العربية للنقل البحري بمصر الجديدة.



تفاصيل الواقعة 
 

كشف أحد أصدقاء المجني عليه بـ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الطالب الضحية لقي مصرعه نتيجة اعتداء بسلاح أبيض على يد زميل لهما أخر، موضحاً إن الحادث جاء أثر خلاف نشب بين المجني عليه وزميل له بكلية الهندسة يدعى أحمد حطب بسبب فتاة.

وأوضح أن المتهم حضر يوم الواقعة إلى الجامعة وتوجه مباشرة نحو المجني عليه قبل أن يسدد له ثلاث طعنات استقرت واحدة منهما في القلب، ما أدى الي انهاء حياته في الحال.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة،  بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما غارقا في دمائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين طالبين بسبب خلافات بينهما أقدم فيها أحدهما على طعن الآخر بسلاح أبيض طعنات نافذة أصابته إصابات بالغة، مما أسفر عن مقتله ، وتم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيقات .

نيابة شرق القاهرة حبس صديق الطالب المتهم بقتل زميله مصر الجديدة خلافات

