حوادث

ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا

الغربية أحمد علي

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته بواسطة أداة حادة "شومة" بقرية اخناواي بمركز طنطا بسبب خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة الاعتداء علي سيدة في نهاية العقد الثالث من عمرها علي يد زوجها إثر خلافات أسرية بنطاق قرية اخناواي بنطاق دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وتبين من التحريات الأمنية التي اجراها الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة طنطا تعرض الزوجة للجروح قطعية و سطحية علي يد زوجها بسبب خلافات أسرية و هروبه .

جهود أمنية مشددة لضبط المتهم 

ويكثف ضباط مباحث مركز طنطا من جهودهم لضبط الزوج المتهم الهارب ولعرضه علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

