حوادث

إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري

المجني عليه
المجني عليه
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري بمصر الجديدة بكفالة مالية.

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بالتصريح بدفن جثمان الطالب ضحية زميله في الأكاديمية العربية للنقل البحري بمصر الجديدة.


تفاصيل الواقعة 
 

كشف أحد أصدقاء المجني عليه بـ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الطالب الضحية لقي مصرعه نتيجة اعتداء بسلاح أبيض على يد زميل لهما أخر، موضحاً إن الحادث جاء أثر خلاف نشب بين المجني عليه وزميل له بكلية الهندسة يدعى أحمد حطب بسبب فتاة.

وأوضح أن المتهم حضر يوم الواقعة إلى الجامعة وتوجه مباشرة نحو المجني عليه قبل أن يسدد له ثلاث طعنات استقرت واحدة منهما في القلب، ما أدى الي انهاء حياته في الحال.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة،  بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما غارقا في دمائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين طالبين بسبب خلافات بينهما أقدم فيها أحدهما على طعن الآخر بسلاح أبيض طعنات نافذة أصابته إصابات بالغة، مما أسفر عن مقتله ، وتم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيقات .

قتل إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري إخلاء سبيل فتاة

روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر "حكاية نرجس"| فيديو

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

