رئيس مياه الغربية يفاجىء محطات الرفع بمدينة طنطا لمراجعة كفاءة التشغيل

أجرى اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، مرورًا مفاجئًا على عدد من محطات الرفع بمدينة طنطا لمراجعة كفاءة التشغيل بالمحطات، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل وضمان انتظامه.

خلال الجولة، تفقد محطة رفع صرف صحي ترعة الشيتى، حيث تابع تنفيذ التعليمات الخاصة بالصيانة الدورية للمولدات، والتأكد من تغذيتها بالوقود الاحتياطي اللازم لتشغيلها، نظرًا لأهمية المحطة التي تخدم نطاقًا واسعًا من المواطنين بالمدينة.

كما شملت الجولة محطة رفع صرف صحي العجيزي، حيث تفقد مكونات المحطة واطمأن على جاهزية المعدات، مؤكدًا على التزام العاملين بتعليمات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة أو التطهير، مشددًا أن "سلامة العامل تأتي أولًا".

وصرح اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، جاهزية المحطات ليست خيارًا بل التزامًا يوميًا، لافتا أن سلامة العامل هي خط الدفاع الأول لاستمرار الخدمة بكفاءة، فالمواطن يستحق خدمة آمنة ومستقرة.