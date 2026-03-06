قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر
اقتصاد

تخطى 50 جنيها .. آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم 6 مارس

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري خلال أحدث تعاملات البنوك العاملة في السوق المحلية، ليتجاوز حاجز 50 جنيهًا في أغلب البنوك، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة قبل دقائق.

وتراوحت أسعار شراء الدولار بين 49.990 جنيه و50.190 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 50.090 جنيه و50.290 جنيه، في نطاق يعكس تحركًا صعوديًا جديدًا للعملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنوك (شراء / بيع)

بنك قناة السويس: 50.190 جنيه شراء – 50.290 جنيه بيع

HSBC: 50.110 جنيه شراء – 50.210 جنيه بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 50.100 جنيه شراء – 50.158 جنيه بيع

QNB الأهلي: 50.100 جنيه شراء – 50.200 جنيه بيع

بنك مصر: 50.090 جنيه شراء – 50.190 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 50.090 جنيه شراء – 50.190 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 50.090 جنيه شراء – 50.190 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.090 جنيه شراء – 50.190 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 50.090 جنيه شراء – 50.190 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 50.089 جنيه شراء – 50.227 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 50.050 جنيه شراء – 50.150 جنيه بيع

بنك البركة: 50.050 جنيه شراء – 50.150 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 50.050 جنيه شراء – 50.150 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 49.990 جنيه شراء – 50.090 جنيه بيع

أسعار الدولار في البنوك

سجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك قناة السويس عند 50.190 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.290 جنيه، وهو أعلى مستوى مسجل بين البنوك.

وفي بنوك HSBC والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) وQNB الأهلي، تراوح سعر الشراء بين 50.100 و50.110 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 50.158 و50.210 جنيه.

كما سجل الدولار في بنوك بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي نحو 50.090 جنيه للشراء و50.190 جنيه للبيع.

وبلغ السعر الرسمي المعلن في البنك المركزي المصري نحو 50.089 جنيه للشراء و50.227 جنيه للبيع.

في المقابل، سجل الدولار في بنوك كريدي أجريكول وبنك البركة وبنك الكويت الوطني نحو 50.050 جنيه للشراء و50.150 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر شراء في بنك الإسكندرية عند 49.990 جنيه مقابل 50.090 جنيه للبيع.

تشهد الأسواق المصرية حالة من التذبذب الواضح في أسعار الذهب والدولار خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد التوترات والحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس مباشرة على حركة الأسواق المحلية. 

دفعت حالة القلق الجيوسياسي المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ما أدى إلى قفزات متتالية في الأسعار، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية متأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.

وفي المقابل، تعرض الجنيه المصري لضغوط أمام الدولار نتيجة خروج بعض الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الطلب على العملة الصعبة لتغطية الواردات، الأمر الذي ساهم في تحركات سريعة في سعر الصرف داخل السوق. 

ويرى خبراء أن استمرار الحرب في المنطقة قد يواصل إحداث تقلبات في أسواق الذهب والعملات، خاصة مع اضطراب أسواق الطاقة والتجارة العالمية وزيادة توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم أمام الجنيه البنوك أسعار شراء الدولار سعر الدولار اليوم في البنوك

