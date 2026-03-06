قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
مصر تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار مع كوريا الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

40 مليون دولار و 9 كيلو ذهب.. أوكرانيا تتهم المجر باحتجاز موظفين بنك رهائن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سبيغا السلطات المجرية، اليوم الجمعة، بـ احتجاز سبعة موظفين أوكرانيين يعملون في مصرف الدولة “Oschadbank” كـ«رهائن» أثناء انتقالهم عبر العاصمة بودابست، ما أثار توتراً دبلوماسياً بين كييف وبودابست.

ووفق تصريح سبيغا على منصة X، فإن الموظفين كانوا يقودون سيارتين تابعين لخدمة نقل الأموال بين مصرف Raiffeisen Bank في النمسا وOschadbank في أوكرانيا، حامِلين نقداً بقيمة 40 مليون دولار وتسعة كيلوغرامات من الذهب عندما تم توقيفهم دون توضيح من السلطات المجرية.

وقال سبيغا: «اليوم في بودابست، احتجزت السلطات المجرية سبعة مواطنين أوكرانيين كرهائن»، وأضاف أن السبب وراء احتجازهم وما إذا كان يمكن التواصل معهم لا يزال غير واضح. ووصف ما حدث بأنه «إرهاب دولة وابتزاز»، واتهم المجر بـ«الاستيلاء على الأموال».

من جانبها أكدت Oschadbank في بيان أن مواقع المركبات المحتجزة أظهرتها بيانات نظام تحديد المواقع (GPS) في وسط بودابست قرب أحد أجهزة إنفاذ القانون المجرية، وأن عمليات النقل تمت وفق قواعد النقل الدولية وإجراءات الجمارك الأوروبية العادية.

مطالب أوكرانيا وردود الفعل الدبلوماسية

رداً على التطورات، طالبت البنك الوطني الأوكراني في بيان رسمي بـ الإفراج الفوري عن الموظفين وتوضيح الأسباب وراء احتجازهم، وتحديد مواقع المركبات والممتلكات المحتجزة.

وذكرت تقارير أن المركبات المحجوزة تم تسجيلها داخل أراضي مركز مكافحة الإرهاب المجرية، في خطوة أثارت مزيداً من القلق لدى كييف، التي تعتزم أيضاً التوجه إلى الاتحاد الأوروبي بطلب لتقديم تقييم قانوني واضح للإجراء غير المبرر. 

توتر العلاقات بين كييف وبودابست

تصاعد التوتر بين أوكرانيا والمجر في الأشهر الأخيرة على خلفية خلافات سياسية واقتصادية، لا سيما حول خط أنابيب “Druzhba” الذي ينقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا. فقد هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان باستخدام «أدوات سياسية ومالية» للضغط على كييف لإعادة تشغيل الخط، في حين ترفض أوكرانيا مسؤولية استعادة التشغيل بعد تعرضه لأضرار بفعل روسيا. 

المجر معروفة بأنها من بين أقل الدول الأوروبية تأييداً للمساعدات العسكرية الأوسع لأوكرانيا، وقد أبدت مواقف متشددة في عدة قضايا دبلوماسية واقتصادية مرتبطة بالنزاع المستمر منذ 2022. 

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الحكومة المجرية بشأن الاتهامات الأوكرانية أو مصير الموظفين ومحتويات المركبات المحتجزة.

كييف أوكرانيا روسيا المجر رهائن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

إيران

وكالة مهر الإيرانية نقلا عن السفارة الفرنسية في طهران: باريس لن تشارك في أي عملية ضد إيران

رانيا المارية

على قد اللحاف مد رجليك.. نصائح لإدارة ميزانية الأسرة في العيد دون ضغوط مالية| فيديو

أحمد سعيد فرماوي

عالم بالأوقاف: غزوة بدر أعظم دروس الأخذ بالأسباب

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد