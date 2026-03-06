قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية عدة مناطق بالضفة الغربية
الشرق الأوسط على صفيح ساخن| بيروت تحت النيران.. تل أبيب تقصف بصواريخ انشطارية.. حزب الله يأمر بإخلاء الشمال.. والخليج يعيش ليلة انفجارات
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
السفيرة الرومانية بالقاهرة: شراكتنا مع مصر نموذج للصداقة التاريخية والتعاون الاقتصادي المتنامي
أداء ثابت.. الدولار في السوق الرسمية اليوم 6-3-2026
هل إمساك الصائم عن المفطرات يكون قبل أذان الفجر بوقت معين؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ننهي العملية ضد إيران أولا ثم نبحث خطة التعامل مع كوبا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2026 والقنوات الناقلة
اليوم.. الصحفيين تعقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والحساب الختامي
مصير الذهب صباح اليوم 6-3-2026.. ثابت عند 7200 جنيه للجرام
ترامب: نريد تغيير هيكل القيادة في طهران.. ولدي تفضيلات لمن يحكم إيران
الإذاعة الإيرانية: انفجارات في غرب وشرق طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أداء ثابت.. الدولار في السوق الرسمية اليوم 6-3-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6-3-2026 على مستوي السوق الرسمية من دون تغيير.

الدولار يستقر

وسجل سعر الدولار في آخر تعاملات له؛ استقرارا من دون تغيير بمختلف البنوك المصرية.

الدولار

لماذا استقر الدولار

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت؛ ليقل بذلك التداول على الدولار بمعظم البنوك .

الدولار يرتفع

واستمر ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه على مستوي البنوك منذ الثلاثاء الماضي وحتي ختام تعاملات اليوم مقدار 27 قرشًا على الأقل ليستكمل بذلك صعوده بقيمة اقتربت من 2 جنيه منذ الأسبوع الماضي

الين يقفز والدولار يصعد

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري فقد بلغ سعر الدولار نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.99 جنيه للشراء و 5.09 جنيه للبيع  في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.05 جنيه للشراء و 50.15 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".
 

الدولار يتراجع

سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار  في معظم البنوك نحو 5.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المتحد، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي،المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB، مصر، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري".

وبلع سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.10 جنيه للشراء و 50.2 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي الكويتي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحور 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، القاهرة، سايب".

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.33 جنيه للشراء و 50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.2 جنيه للشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، نكست".

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنوك اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

افطار رمضان

إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

ترشيحاتنا

ليالى رمضان الثقافية بقنا

أخبار قنا.. ضبط 300 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء.. وتدخل جراحي دقيق بالمستشفى العام ينقذ يد شاب من البتر

تموين بورسعيد يحبط ترويج أكبر كميه من الجبن الفاسد داخل صفائح يعلوها الصدأ

تموين بورسعيد تحبط محاولة ترويج أكبر كمية من الجبن الفاسد

جولات مكوكية لمحافظ بورسعيد خلال أسبوع

تكثيف الرقابة.. جولات ميدانية ولقاءات مكثفة لمحافظ بورسعيد خلال الأسبوع

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد