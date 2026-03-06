أداء ثابت.. الدولار في السوق الرسمية اليوم 6-3-2026

شهد سعر الدولار استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6-3-2026 على مستوي السوق الرسمية من دون تغيير.

الدولار يستقر

وسجل سعر الدولار في آخر تعاملات له؛ استقرارا من دون تغيير بمختلف البنوك المصرية.

لماذا استقر الدولار

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت؛ ليقل بذلك التداول على الدولار بمعظم البنوك .

الدولار يرتفع

واستمر ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه على مستوي البنوك منذ الثلاثاء الماضي وحتي ختام تعاملات اليوم مقدار 27 قرشًا على الأقل ليستكمل بذلك صعوده بقيمة اقتربت من 2 جنيه منذ الأسبوع الماضي

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري فقد بلغ سعر الدولار نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.99 جنيه للشراء و 5.09 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.05 جنيه للشراء و 50.15 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".



سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 5.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المتحد، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي،المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB، مصر، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري".

وبلع سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.10 جنيه للشراء و 50.2 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي الكويتي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحور 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، القاهرة، سايب".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.33 جنيه للشراء و 50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.2 جنيه للشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، نكست".