ارتفع 27 قرشا.. سعر الدولار اليوم 5-3-2026

ارتفع سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 5-3-2026 على مستوى البنوك المصرية بالتوازي مع استمرار الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

الدولار يرتفع

واستمر ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه على مستوي البنوك منذ الثلاثاء الماضي وحتى ختام تعاملات اليوم بمقدار 27 قرشًا على الأقل ليستكمل بذلك صعوده بقيمة اقتربت من جنيهين منذ الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري بلغ سعر الدولار نحو 50.09 جنيه للشراء و 50.19 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.99 جنيه للشراء و5.09 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.05 جنيه للشراء و 50.15 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".



سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 5.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المتحد، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي،المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB، مصر، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري".

وبلع سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.10 جنيه للشراء و 50.2 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي الكويتي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحور 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، القاهرة، سايب".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.2 جنيه للشراء و50.3 جنيه للبيع في بنوك "قناة السويس، نكست".