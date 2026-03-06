حجز موظف بتهمة التحرش بسيدة في ميكروباص بالدقي

تباشر الجهات المختصة التحقيق في اتهام موظف بالتحرش بسيدة في ميكروباص بمنطقة الدقي.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها واستدعاء شهود العيان، وقررت حجز المتهم 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.

كان استغل موظف استقلاله ميكروباص خلف سيدة وقام بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها ما دفعها للاستغاثة وابلاغ الشرطة.



تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا بتعرض سيدة للتحرش بدائرة القسم، انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وذكرت المجني عليها أن راكب كان يجلس خلفها في الميكروباص قام بالتحرش بها عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

القت مباحث الدقي القبض على المتهم وتبين انه موظف وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.