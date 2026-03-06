النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو

تواصل وزارة النقل التوسع في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني لتيسير إجراءات شراء التذاكر والاشتراكات، وتقليل الزحام داخل محطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف.

وتهدف المنظومة إلى تسريع عمليات الدفع داخل المحطات، بما يسهم في تقليل زمن انتظار الركاب أمام منافذ التذاكر، خاصة خلال فترات الذروة، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على التذاكر والاشتراكات بصورة أكثر مرونة.

كما تسهم منظومة الدفع الإلكتروني في توفير الوقت والجهد على المواطنين، مع تحسين كفاءة تشغيل منظومة النقل الجماعي، ودعم انتظام حركة الركاب داخل المحطات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تطبيق التحول الرقمي بمختلف القطاعات الخدمية، بما يرفع كفاءة منظومة النقل الجماعي ويعزز تقديم خدمات أكثر تنظيمًا وانتظامًا للجمهور.

