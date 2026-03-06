قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل
تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود
تبعات الحرب.. دول الخليج تعيد تقييم عقود استثمارتها في أمريكا وأوروبا
الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا
الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
القواعد الأجنبية توسع دائرة الحرب.. استخدام الأراضي العسكرية يفتح الباب لحرب عالمية
أخبار العالم

دلياني: عدوان دولة الإبادة على إيران يغذي إبادة غزة وضم الضفة

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن العدوان العسكري الإسرائيلي والأمريكي على إيران يأتي في سياق تصعيد إقليمي تستغله دولة الإبادة الإسرائيلية لمواصلة إبادتها في غزة وضمها الفعلي للضفة الغربية المحتلة.

وأشار دلياني إلى أن الإبادة الإسرائيلية في غزة متواصلة، وأن القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة تشهد تسارعاً في الاستيطان الاستعماري وإجراءات الضم الفعلي. وذكر أن قرابة مليون مستوطن إسرائيلي يتواجدون على الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني، في وقت سجلت فيه 639 هجوماً إرهابياً للمستوطنين خلال شباط الماضي وحده في القدس وباقي انحاء الضفة المحتلة.

وحول التطورات الإقليمية، قال دلياني إن الهجمات العدوانية الإيرانية المدانة على دول الخليج العربي الشقيقة، تزيد المنطقة اشتعالاً، وتصب في مصلحة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي على حساب قضيتنا الوطنية، وتُشتت جهود التصدي للحروب التوسعية الاسرائيلية.

ويؤكد دلياني أن العدوان الاسرائيلي الأمريكي على إيران يكشف نية إسرائيلية لمواصلة الإبادة في غزة وتسريع ضم الضفة الغربية المحتلة.

ديمتري دلياني حركة فتح العدوان العسكري الإسرائيلي والأمريكي إيران غزة للضفة الغربية المحتلة

