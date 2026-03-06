دلياني: عدوان دولة الإبادة على إيران يغذي إبادة غزة وضم الضفة

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن العدوان العسكري الإسرائيلي والأمريكي على إيران يأتي في سياق تصعيد إقليمي تستغله دولة الإبادة الإسرائيلية لمواصلة إبادتها في غزة وضمها الفعلي للضفة الغربية المحتلة.

وأشار دلياني إلى أن الإبادة الإسرائيلية في غزة متواصلة، وأن القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة تشهد تسارعاً في الاستيطان الاستعماري وإجراءات الضم الفعلي. وذكر أن قرابة مليون مستوطن إسرائيلي يتواجدون على الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني، في وقت سجلت فيه 639 هجوماً إرهابياً للمستوطنين خلال شباط الماضي وحده في القدس وباقي انحاء الضفة المحتلة.

وحول التطورات الإقليمية، قال دلياني إن الهجمات العدوانية الإيرانية المدانة على دول الخليج العربي الشقيقة، تزيد المنطقة اشتعالاً، وتصب في مصلحة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي على حساب قضيتنا الوطنية، وتُشتت جهود التصدي للحروب التوسعية الاسرائيلية.

ويؤكد دلياني أن العدوان الاسرائيلي الأمريكي على إيران يكشف نية إسرائيلية لمواصلة الإبادة في غزة وتسريع ضم الضفة الغربية المحتلة.