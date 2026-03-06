جينجر تشابمان: الولايات المتحدة تعيش أزمة دستورية بسبب تجاهل القوانين في قرار الحرب مع إيران

قالت جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري، إنّ الولايات المتحدة تمر بأزمة دستورية، مشيرةً إلى أن الرئيس دونالد ترامب تجاهل الدستور الأمريكي والقوانين المنظمة للحرب، مشددة على أن بدء حرب دون موافقة الكونجرس يمثل انتهاكاً كبيراً وصارخاً للقانونين الدولي والمحلي.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الكونجرس لم يحسم موقفه بشأن الحرب ضد إيران وصلاحيات الرئيس في هذا الشأن، مؤكدة، أنه يعاني من العجز، ويرغب في تجنب اللوم في حال الفشل والحصول على الثناء في حال النجاح، وأن هذا التردد يعكس أزمة داخلية تتعلق بتوازن السلطات.

وأشارت إلى أن الكونجرس يواجه أيضاً أزمة قضائية، في ظل محاربة الرئيس ترامب للمحكمة العليا بشأن قضية الرسوم الجمركية، لافتةً، إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق حروب تجارية وعقوبات اقتصادية، إلى جانب تصعيد يشمل اغتيال المرشد الأعلى في إيران.

وذكرت أن الولايات المتحدة انخرطت في حرب دون وجود أهداف أو استراتيجية واضحة، وفي ظل تصريحات للرئيس ترامب تفيد بعدم وضوح مدة العمليات أو حجم الترسانة الصاروخية الإيرانية.