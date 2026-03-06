تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة إصابة 3 أشخاص بجروح سطحية وكسور وراء انهيار بلكونة بسبب تصدعات وشروخات بمنزل سكني بشكل مفاجئ.

تحرك أمني عاجل

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار شرفة أحد المنازل القديمة بالقرية أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

تفاصيل الواقعة

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت رئاسة المقدم أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

انهيار مبنى منزل

وكشفت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية إصابة 3 أشخاص من بينهم أطفال بكدمات وسحجات وكسور، أثر إنهيار شرفة منزل قديم بشكل مفاجئ بقرية بنوفر التابعة لدائرة المركز كما تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.