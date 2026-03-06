ترامب: ننهي العملية ضد إيران أولا ثم نبحث خطة التعامل مع كوبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء عمليتها العسكرية ضد إيران أولاً، قبل الانتقال إلى وضع خطة عمل جديدة تتعلق بكوبا.



وخلال فعالية في البيت الأبيض، أشاد ترامب بوزير الخارجية ماركو روبيو، قائلاً إنه يقوم بعمل “رائع”، لا سيما فيما يتعلق بملف كوبا، مضيفاً أن ما يحدث هناك “أمر لافت”، لكنه شدد على ضرورة إنهاء الملف الإيراني قبل التحرك في أي اتجاه آخر.



وأشار ترامب، مخاطباً روبيو الذي ينحدر من أصول كوبية، إلى أن عودته إلى كوبا مسألة وقت، معرباً عن أمله في أن يعود هو وآخرون إلى هناك في المستقبل.



وفي سياق آخر، قال ترامب إن الأوضاع في فنزويلا تسير بشكل جيد، معتبراً أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار. كما أثنى على الرئيسة المنتخبة ديلسي رودريغيز وفريقها، مؤكداً أنهم يتعاونون مع واشنطن.



وأضاف أن الولايات المتحدة تحصل على كميات كبيرة من النفط الفنزويلي، يتم إرسالها إلى مدن أمريكية مثل هيوستن لتكريرها، مقابل عائدات مالية قال إنها تفوق ما كانت تحققه فنزويلا في السنوات الماضية.



وفي وقت سابق، ذكرت مجلة “ذا أتلانتيك” نقلاً عن مصادر مطلعة أن القيادة الأمريكية تدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد كوبا، في ظل اعتقاد داخل الإدارة الأمريكية بأن السياسات المتبعة تجاه إيران وفنزويلا تحقق النتائج المرجوة.