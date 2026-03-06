قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابات واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية عدة مناطق بالضفة الغربية
الشرق الأوسط على صفيح ساخن| بيروت تحت النيران.. تل أبيب تقصف بصواريخ انشطارية.. حزب الله يأمر بإخلاء الشمال.. والخليج يعيش ليلة انفجارات
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
السفيرة الرومانية بالقاهرة: شراكتنا مع مصر نموذج للصداقة التاريخية والتعاون الاقتصادي المتنامي
أداء ثابت.. الدولار في السوق الرسمية اليوم 6-3-2026
هل إمساك الصائم عن المفطرات يكون قبل أذان الفجر بوقت معين؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ننهي العملية ضد إيران أولا ثم نبحث خطة التعامل مع كوبا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2026 والقنوات الناقلة
اليوم.. الصحفيين تعقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والحساب الختامي
مصير الذهب صباح اليوم 6-3-2026.. ثابت عند 7200 جنيه للجرام
ترامب: نريد تغيير هيكل القيادة في طهران.. ولدي تفضيلات لمن يحكم إيران
الإذاعة الإيرانية: انفجارات في غرب وشرق طهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب: ننهي العملية ضد إيران أولا ثم نبحث خطة التعامل مع كوبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء عمليتها العسكرية ضد إيران أولاً، قبل الانتقال إلى وضع خطة عمل جديدة تتعلق بكوبا.
 

وخلال فعالية في البيت الأبيض، أشاد ترامب بوزير الخارجية ماركو روبيو، قائلاً إنه يقوم بعمل “رائع”، لا سيما فيما يتعلق بملف كوبا، مضيفاً أن ما يحدث هناك “أمر لافت”، لكنه شدد على ضرورة إنهاء الملف الإيراني قبل التحرك في أي اتجاه آخر.


وأشار ترامب، مخاطباً روبيو الذي ينحدر من أصول كوبية، إلى أن عودته إلى كوبا مسألة وقت، معرباً عن أمله في أن يعود هو وآخرون إلى هناك في المستقبل.


وفي سياق آخر، قال ترامب إن الأوضاع في فنزويلا تسير بشكل جيد، معتبراً أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار. كما أثنى على الرئيسة المنتخبة ديلسي رودريغيز وفريقها، مؤكداً أنهم يتعاونون مع واشنطن.


وأضاف أن الولايات المتحدة تحصل على كميات كبيرة من النفط الفنزويلي، يتم إرسالها إلى مدن أمريكية مثل هيوستن لتكريرها، مقابل عائدات مالية قال إنها تفوق ما كانت تحققه فنزويلا في السنوات الماضية.


وفي وقت سابق، ذكرت مجلة “ذا أتلانتيك” نقلاً عن مصادر مطلعة أن القيادة الأمريكية تدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد كوبا، في ظل اعتقاد داخل الإدارة الأمريكية بأن السياسات المتبعة تجاه إيران وفنزويلا تحقق النتائج المرجوة.

