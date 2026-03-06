الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات شرق الرياض وصاروخ بالخرج

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات شرق منطقة الرياض، كما تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ كروز شرق محافظة الخرج.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية، كما تم الإعلان عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإماراتي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد.

وذكر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه بمنصة "إكس" أنهما "أدانا العدوان الإيراني على المملكة ودولة الإمارات والدول الشقيقة"، وأكدا "تضامن الرياض وأبوظبي الكامل ووضع كافة الإمكانات في كل ما يتخذ من إجراءات تجاهه".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، بشدة، الهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دول المجلس، معتبرين إياها تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والعالمي.

وطالب الوزراء - خلال اجتماع استثنائي عقد أمس الخميس في بروكسل لمناقشة التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إيران بوقف هجماتها فوراً.

وأشاروا إلى الحق الأصيل لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فرادى وجماعات ضد الهجمات المسلحة الإيرانية، مؤكدين حق دول المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بما يسهم في استعادة السلم والأمن الدوليين، مع الإشارة إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي في الحفاظ عليهما.