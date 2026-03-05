قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
أخبار البلد

"العاصمة الجديدة" و"بولاريس باركس" توقعان عقد تطوير مجمع صناعي خدمي متكامل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وقعت كل من شركة العاصمة الجديدة، وشركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، عقد شراكة لتطوير مجمع صناعي خدمي متكامل بالعاصمة الجديدة يمتد على مساحة تبلغ 1.8 مليون متر مربع في موقع استراتيجي ومميز، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات مباشرة تتجاوز قيمتها 120مليون دولار ، إلى جانب توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تم توقيع عقد الشراكة في مقر شركة العاصمة الجديدة من قبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة و عثمان أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس، بحضور السيد تونش أوزكان، رئيس مجلس إدارة شركة بولاريس باركس، والدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الجديدة والمهندس باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس باركس، إلى جانب مجموعة من القيادات التنفيذية بالشركتين.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز خريطة الاستثمار الصناعي في مصر ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تطوير مجتمعات صناعية متكاملة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

الجدير بالذكر انه تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مسبقا في حضور كل من السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي الرئيس/ رجب طيب اردوغان.

يحتل المجمع الجديد موقعاً متميزاً على طريق العين السخنة وبالقرب من محطة كهرباء العاصمة الجديدة، مما يجعله مركزاً محورياً لخدمة الصناعات الموجهة للتصدير والأسواق المحلية على حد سواء. ويهدف المشروع إلى تقديم جيل جديد من المجتمعات الصناعية المتكاملة التي تجمع بين النشاط التصنيعي والخدمات اللوجستية المتطورة، ليضم مجموعة واسعة من الأنشطة الحيوية تشمل القطاعات الغذائي، والهندسي، والدوائي، والكيميائي، ومستحضرات التجميل. وسيتم تجهيز أرض المشروع خلال 18 شهراً، على أن يتم التشغيل بعد عامين من بدء التجهيز، وذلك في مرحلة واحدة متكاملة.

وتعليقًا على التوقيع صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة، قائلاً: “يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار تنويع القاعدة الاستثمارية بالعاصمة الجديدة، ويؤكد قدرتها على استقطاب استثمارات صناعية مباشرة ذات قيمة مضافة عالية.

نحن نعمل على توفير بيئة أعمال متكاملة ترتكز على بنية تحتية متطورة وموقع لوجستي استراتيجي يدعم سلاسل الإمداد والتصدير، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

الشراكة مع بولاريس باركس تعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار داخل العاصمة الجديدة، وتنسجم مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.

ونتطلع إلى أن يكون هذا المجمع نموذجًا متقدمًا للمناطق الصناعية المتكاملة التي تسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.”

ومن جانبه، أكد عثمان أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس، على أهمية هذا المشروع قائلاً: "يمثل مجمع بولاريس العاصمة الجديدة توسعاً استراتيجياً محوريًا ضمن مسيرة شركتنا الممتدة لما يقرب من 20 عاماً في السوق المصري؛ فدخولنا العاصمة الجديدة هو تأكيد على ثقتنا المطلقة في استقرار ونمو الاقتصاد الوطني، وقدرتنا على استقطاب كبرى الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم بيئة تشغيلية ذكية بمعايير عالمية تضع مصر كوجهة صناعية تنافسية في المنطقة".

وأضاف، " نستهدف من خلال هذا المجمع استقطاب مجموعة واسعة من الشركات الصناعية والكيانات الاستثمارية المحلية والدولية، ليكون هذا المشروع بمثابة مجتمع صناعي متكامل يجمع تحت سقفه نخبة من رواد الصناعة في مختلف القطاعات".

